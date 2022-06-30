Минск сегодня принимал патриотический марафон "Дорогами мужества и стойкости"

Минск напрямую связан с этой датой не только потому, что 3 Июля состоялось освобождение города в 1944 году, но эта дата стала символизировать единство белорусов в тот период, когда после войны добивались присвоения заслуженного звания города-героя. Это очень важно. Сейчас, когда мы говорим о национальной идее, это движение за признание заслуг республики-партизанки, признание за службу Беларуси в годы войны, за реабилитацию тогда Минского подполья, за присвоение городу звания героя, оно в значительной степени сплотило белорусов и власть, Коммунистическую партию на тот момент, обычных граждан. Мы должны об этом говорить, об этом вспоминать.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского товарищества "Знание"