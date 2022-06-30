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Минск сегодня принимал патриотический марафон "Дорогами мужества и стойкости"

Диалоговая площадка развернулась на базе городского Дворца культуры. Откровенный разговор объединил более 500 человек: молодежь и эксперты, представители рабочих коллективов столицы вспоминали события войны, говорили о сохранении исторической памяти, единстве белорусов и патриотизме.

Минск напрямую связан с этой датой не только потому, что 3 Июля состоялось освобождение города в 1944 году, но эта дата стала символизировать единство белорусов в тот период, когда после войны добивались присвоения заслуженного звания города-героя. Это очень важно. Сейчас, когда мы говорим о национальной идее, это движение за признание заслуг республики-партизанки, признание за службу Беларуси в годы войны, за реабилитацию тогда Минского подполья, за присвоение городу звания героя, оно в значительной степени сплотило белорусов и власть, Коммунистическую партию на тот момент, обычных граждан. Мы должны об этом говорить, об этом вспоминать.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского товарищества "Знание"

Всего патриотическая акция охватит 27 городов и населенных пунктов страны, награжденных вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". 4 из них в центральном регионе. Так диалоговые площадки накануне принимали в Молодечно и Борисове, в Острошицком городке и Заславле.

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