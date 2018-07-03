Минск - сердце народных гуляний в День Независимости

Cегодня празднует действительно вся страна! И по традиции Минск - это сердце народных гуляний. Десятки концертных программ, флешмобы, конкурсы и спортивные турниры. Основные праздничные площадки развернулись в Верхнем городе и у Дворца спорта.

Здесь работает наша съемочная группа. Как отмечают День Независимости в Минске и не испугала ли белорусов дождливая погода?

Дождь не напугал гуляющих в центре Минска, а напротив, на основной площадке у Дворца спорта в ненастную погоду собрались тысячи людей. Здесь, на проспекте Победителей, с самого утра развернулись ярмарочные ряды площадью свыше 13 000 квадратных метров. Локация ориентирована на большой и непрекращающийся поток людей, только посадочных мест здесь около 2 500, танцпол же гораздо больше.

Сразу после парада, если не в ногу с ним, здесь началась концертная программа. В этом сезоне гулянья по всей стране объединены темой Года малой родины. И в программе всех развлекательных мероприятий - преимущественно выступления народных коллективов, ансамблей из глубинки и групп с национальным белорусским творчеством.

В эти минуты здесь же, у Дворца спорта, под открытым небом проходит международный турнир по силовому экстриму. На этот раз участвуют сильнейшие стронгмены из Беларуси, Украины и Литвы. Современные богатыри соревнуются в четырех основных упражнениях.

Безусловно, праздничные гулянья не ограничены лишь центром города. По всей столице более двух десятков развлекательных точек. Например, в парке Победы сегодня спартакиада "Беларусь спортивная" среди учащихся и работников предприятий. Атлетическое настроение и у "Чижовка-Арены", здесь соревнования по лыжероллерам, детский велоквест, уличные гонки. А в парке Челюскинцев по случаю праздника открылась танцевальная веранда.

Пиком праздничных гуляний традиционно станет гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма" на площадке у стелы "Минск - город-герой". Он начнется в 21:00. Апогей Дня Независимости - это, конечно, акция "Споем гимн вместе!" Наш государственный гимн всей страной споем в 22:55.

Сразу после него в шести точках города в мирное небо устремятся 30 залпов салюта: на улице Пригородной, в аэропорту Минск-1, на пустыре в микрорайоне Чижовка, у водохранилища Дрозды, а также в военном городке Уручье.