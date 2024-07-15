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Минск стал одним из самых востребованных зарубежных направлений в аэропорту Пулково
Минск стал одним из самых востребованных зарубежных направлений в аэропорту Пулково за первое полугодие. Питерской воздушной гаванью в названный период времени воспользовались почти 2 млн пассажиров. В числе популярных зарубежных маршрутов помимо белорусской столицы также Стамбул, Анталья, Дубай и Ташкент. В топе и "Белавиа" как один из самых востребованных перевозчиков.
Пулково - один из крупнейших авиатранспортных узлов России. Из Северной столицы в Минск регулярные рейсы осуществляют две авиакомпании. А с марта было открыто регулярное сообщение между Санкт-Петербургом и Гомелем.
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