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Минск стал одним из самых востребованных зарубежных направлений в аэропорту Пулково

Минск стал одним из самых востребованных зарубежных направлений в аэропорту Пулково за первое полугодие. Питерской воздушной гаванью в названный период времени воспользовались почти 2 млн пассажиров. В числе популярных зарубежных маршрутов помимо белорусской столицы также Стамбул, Анталья, Дубай и Ташкент. В топе и "Белавиа" как один из самых востребованных перевозчиков.

Пулково - один из крупнейших авиатранспортных узлов России. Из Северной столицы в Минск регулярные рейсы осуществляют две авиакомпании. А с марта было открыто регулярное сообщение между Санкт-Петербургом и Гомелем.

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