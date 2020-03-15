ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минск станет более комфортным и зеленым

Сделать Минск более комфортным и зеленым. В столице продолжается весеннее благоустройство. Особое внимание - городскому озеленению. Его проводят почти без перерыва. Подробнее - Елена Витко (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все