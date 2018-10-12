Минск становится все более привлекательным для иностранных туристов

Минск все более привлекателен для иностранных туристов - для гостей разрабатывают новые экскурсионные маршруты, посвященные не только истории столицы. Популярны также гастрономические, промышленные и спортивные туры. Чаще других интересуются нашей столицей жители Германии и Великобритании. С введением безвизового режима все больше гостей и из дальнего зарубежья.