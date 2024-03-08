Минск утопает в цветах. Международный женский день встретили в Беларуси ярко

8 Марта. День женщин. День, в который мужчины подчеркивают своим вниманием трепетное отношение к нашим женам, сестрам, дочерям, мамам. И мы в очередной раз, конечно, признаемся в любви. Подчеркиваем своим вниманием и отношение к прекрасным коллегам по работе.

В этот день не прекращают звучать поздравления и слова благодарности за душевную щедрость и вдохновение, за любовь, терпение и созидательный труд.

С праздником белорусок поздравил наш Президент. Александр Лукашенко выразил слова глубокой признательности милым женщинам за преданность стране и вклад в укрепление единства и стабильности в обществе.

"Женская душа - удивительный мир любви, в котором природные красота и обаяние сочетаются с созидательной энергией материнских чувств, трепетной заботой и трудолюбием. Не жалея времени и сил, вы посвящаете себя близким и избранному делу, наполняете жизнь яркими эмоциями, светлыми надеждами, уютом и гармонией. Рядом с вами мы, мужчины, ощущаем уверенность в своих силах, ответственность за мирное будущее детей и судьбу родной Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.

С самого утра в столице и городах Беларуси было какое-то необыкновенное праздничное настроение. Еще и классная солнечная погода. В городе работала и наша съемочная группа. Александр Якубовский узнал, как белорусские мужчины собирались удивлять женщин.





Аромат цветов ощущался в городе с самого утра и не только в столице, но и во всех уголках Синеокой. Мужчины с самого утра спешили за самыми прекрасными букетами для своих любимых женщин.

Цветочные палатки развернулись по всей столице. Их буквально тысячи, поэтому сделать своей любимой приятный сюрприз, не должно было составить труда.

Букет с тюльпанами и мимозой традиционно 8 Марта пользуется колоссальным спросом. Как раз о трендах этого года поговорили с теми, кто в этот праздничный день помогает нам, мужчинам, радовать свои половинки.

Благоволит и погода. Весна радует ярким солнцем, небольшим, но плюсом на термометре, а улыбки на лицах прохожих душу согревают еще сильнее. Очевидно, что этот день наши женщины проведут в кругу родных и близких, но радовать их, согласитесь, мы, мужчины, обязаны каждый день.

И обязательно все отметят сегодня, что белорусские женщины самые красивые, талантливые, яркие и заботливые.