Минск украшают к Новому году

Яркие огни, светодинамические элементы и новогодние елки как арт-объекты. Минск готовится надеть свой праздничный наряд. Украшать улицы и площади будут 26 новогодних деревьев, к их оформлению подходят креативно. Кстати, свои идеи предлагали и жители. Каким будет новогодний Минск, знает Александра Кавелич.

Эти яркие буквы - не атрибут школьных уроков, таким декором с поэтическим акцентом украсят новогоднюю елку у Национальной библиотеки. Разноцветный алфавит засверкает и яркими огнями.

Чтобы создать новогоднюю сказку, в этих мастерских работают еще с лета. Дизайнеры продумывают каждую деталь зимнего наряда. Светодинамические элементы, огромные панно и объемные конструкции с главными героями зимы вскоре будут добавлять столичным улицам праздничного настроения.

Кстати, идеи для новогоднего оформления подсказывают и сами жители города. Так, в настоящий арт-объект превратится праздничное дерево у Дворца спорта.

Свой уникальный дизайн создали для каждой из 26 новогодних елок. Сейчас ведется монтаж конструкций.

В этих металлических конструкциях пока сложно узнать главное новогоднее дерево, но уже до конца недели елка приобретет более праздничный вид. Начнут устанавливать световые украшения, в этом году иллюминация будет содержать в себе пиксельные элементы.

Новую инфраструктуру получит и рождественский городок на Октябрьской площади.