Минск украсили новые светодиодные фигуры

У Дворца спорта установили логотип II Европейских игр в виде земного шара. А всего город украшают 12 световых конструкций. Как создаются сияющие городские пейзажи - материал Марины Муравьевой.

Разве что ленивый не сделал селфи около двух новогодних шаров, которые появляются накануне Нового года на Октябрьской площади. Именно с этих объемных фигур высотой 8 метров три года назад началось украшение столицы светодиодными инсталляциями. Сегодня свой световой символ имеют почти все знаковые учреждения города: "Книга" раскрыла свои страницы около Национальной библиотеки, "Арфа" украшает филармонию, величественный "Зубр" - студенческую деревню. II Европейские игры, которые будет встречать Минск в следующем году, также получили свой неповторимый логотип в виде нашей планеты.

Усеченный "Шар" диаметром 4 метра стоит на подиуме. Именно в нем спрятан двигатель композиции, который помогает шару крутиться вокруг своей оси. Каркас фигуры сделан из алюминиевых конструкций.

Самая большая фигура столицы прописалась около Футбольного манежа. Чтобы установить все секции "Мяча", высота которого 11 метров, понадобилось несколько дней. Еще один гений инженерной мысли - МАЗ - разместился около станции метро "Автозаводская". По габаритам световой МАЗ крупнее настоящего, но визуально целиком совпадает с оригиналом.

Перед тем как фигура появится на своем месте, инженеры создают ее дизайн-проект. Сначала карандашом на бумаге, потом картинка обрабатывается в специальной программе. Проектировщики проводят свой анализ, в буквальном смысле примеряют световую композицию к общему антуражу местности. И только потом изготавливают каркас и устанавливают объемную фигуру. Такой творческий процесс имеет и свои трудности.

Кроме световых фигур, столицу украшает и вечерняя иллюминация. Традиционно 15 декабря Минск зажжет праздничный новогодний наряд. Новая иллюминация появится на улицах Якуба Коласа, Кабушкина, Притыцкого, а также на Партизанском проспекте и Победителей, в районе Немиги. Здесь установят сверкающие арки, водопады и кристалл. По-новому в этом году засияет и главная елка страны на Октябрьской площади. Она оденется в пиксельное убранство, которое будет меняться под музыкальное сопровождение.