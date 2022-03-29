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Минск украсят 10 тысяч новых деревьев и 50 тысяч кустарников
Весенний апгрейд улиц и дворовых территорий. В Минске - время благоустройства и озеленения. Кроме наведения порядка, в рамках акции специалисты Зеленстроя вместе с жителями столицы активно занимаются посадкой декоративных насаждений. В этом сезоне Минск украсят 10 тысяч новых деревьев и 50 тысяч кустарников. В числе популярных ясень, ива и спирея.
В качестве бонуса для горожан - придание кронам насаждений оригинальных форм. Топиарным искусством - фигурной стрижкой - также занимаются специалисты Минскзеленстроя. В инициативе по озеленению столицы может поучаствовать любой желающий - для этого необходимо присоединиться к проекту "Зеленый двор вместе".
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