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Минск украсят около 2 миллионов цветов

В столице приступили к высадке летних цветов. В Первомайском районе основные работы ведутся на цветниках по улицам Толбухина, Седых, на пересечении Логойского тракта и МКАД, а также у станции метро "Уручье". Всего запланировано высадить более 110 тысяч однолетних цветущих растений. 80 тысяч из них уже дополнили красочные композиции.
Всего же в Минске высадили почти 900 тысяч цветов. Это около половины от запланированного количества.

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