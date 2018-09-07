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Минск в эти выходные празднует 951-й день рождения!
Столичные улицы украсили яркие баннеры, панно и фотозоны. А завтра праздничные площадки развернутся во всех районах города с концертами, спортивными фестивалями, творческими мастерскими и рыцарскими турнирами. В праздничном календаре - более полусотни событий. Афиша на 951-й день рождения столицы - у Александры Кавелич.
Елена Гурецкая ловко сплетает золотистые ленты в замысловатые узоры. Более двух десятилетий мастер создает арт-объекты из лозы. А специально ко Дню города вместе с учениками готовит новую коллекцию.
Выставка под открытым небом разместится на побережье Свислочи.
Пожалуй, главной творческой площадкой станет Троицкое предместье. Здесь развернется большой город мастеров. Причем попробовать себя в роли ремесленников смогут все гости праздника. Для них проведут художественные мастер-классы.
Столичные улицы завтра превратятся в большую праздничную площадку. В расписании - более полусотни событий. Торжественные мероприятия начнутся утром с возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой".
Территория у Дворца спорта станет самой спортивной локацией. В течение всего дня - турниры среди спасателей и силачей, соревнования по гребле, стритболу, марафон роллеров. Сопровождать все это будет музыкальная программа.
В Верхнем городе пройдет семейный праздник - планируются конкурсы для детей и родителей, покажут киноленты о Минске, а во время модного шоу площадка у ратуши превратится в подиум. Там же в полдень 9 молодых пар в праздничной обстановке станут семьями.
Совершить путешествие во времени и увидеть историю Минска можно будет на площадке у стелы. За стенами импровизированной крепости встретятся герои разных эпох. Старт в 11 часов.
Ярким окончанием Дня города за час до полуночи станет музыкально-пиротехническое шоу. Оно пройдет у Дворца спорта. А праздничный марафон продолжится в воскресенье - тысячи бегунов преодолеют дистанции Минского полумарафона, а в парке Победы отметят День танкиста.
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