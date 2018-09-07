Минск в эти выходные празднует 951-й день рождения!

Столичные улицы украсили яркие баннеры, панно и фотозоны. А завтра праздничные площадки развернутся во всех районах города с концертами, спортивными фестивалями, творческими мастерскими и рыцарскими турнирами. В праздничном календаре - более полусотни событий. Афиша на 951-й день рождения столицы - у Александры Кавелич.

Елена Гурецкая ловко сплетает золотистые ленты в замысловатые узоры. Более двух десятилетий мастер создает арт-объекты из лозы. А специально ко Дню города вместе с учениками готовит новую коллекцию.

Выставка под открытым небом разместится на побережье Свислочи.

Пожалуй, главной творческой площадкой станет Троицкое предместье. Здесь развернется большой город мастеров. Причем попробовать себя в роли ремесленников смогут все гости праздника. Для них проведут художественные мастер-классы.

Столичные улицы завтра превратятся в большую праздничную площадку. В расписании - более полусотни событий. Торжественные мероприятия начнутся утром с возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой".

Территория у Дворца спорта станет самой спортивной локацией. В течение всего дня - турниры среди спасателей и силачей, соревнования по гребле, стритболу, марафон роллеров. Сопровождать все это будет музыкальная программа.

В Верхнем городе пройдет семейный праздник - планируются конкурсы для детей и родителей, покажут киноленты о Минске, а во время модного шоу площадка у ратуши превратится в подиум. Там же в полдень 9 молодых пар в праздничной обстановке станут семьями.

Совершить путешествие во времени и увидеть историю Минска можно будет на площадке у стелы. За стенами импровизированной крепости встретятся герои разных эпох. Старт в 11 часов.