Минск в эту субботу присоединится к празднованию пятого Международного дня йоги

Обогатиться не только физически, но и духовно можно будет в столице уже в эту субботу. В парке имени Горького гимнастика для души. Таким образом Минск присоединится к празднованию пятого Международного дня йоги. Поддержать праздник гармонии и оздоровительной энергии можно с 9 утра. С собой надо иметь только коврик для занятий и хорошее настроение. В программе - марафон "Привет солнцу" с демонстрацией упражнений йоги. А вот мастер-классы для новичков проведут профессиональные мастера из Индии.



Кроме традиционных практик, участники смогут освоить также и элементы танцевальной и детской йоги, техники дыхания и медитации.