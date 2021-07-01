Минск в ожидании праздника

Особую атмосферу уже придает убранство городских улиц. Вдоль основных магистралей в столице разместили букеты васильков на фоне мирного неба. Композиции символично дополняет национальная гамма.

О том, как Минск готовится к празднику, и что еще попало в афишу, узнала Елена Витко.











В этом году в композицию графики легли три элемента. Первый и основной - это символика суверенного независимого государства (герб и флаг). Второй - это живой реалистичный василек, как символ Родины, дружелюбия и гостеприимства. Третий - это голубое яркое небо. Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама"





Праздничный облик столицы почти готов. Фотозоны, панно и арт-композиции уже заняли свое место вдоль городских улиц. Завтра преобразятся все сцены, а во Дворце Республики пройдут первые мероприятия. Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств.









Предварять концерт будет выставка, которая презентует достижение всех регионов Беларуси и города Минска под названием "Беларусь единая". Сейчас, как раз мы видим, как формируется экспозиция данной выставки. Главным же днем торжеств станет 3 июля, которое необыкновенно насыщено праздничными и памятными мероприятиями. Начнутся празднования с большого митинга - возложения цветов на Кургане Славы. Ирина Дрига, начальник главного управления Министерства культуры Беларуси





Поздравление от Большого театра





Впервые к празднованию Дня Независимости присоединится и Большой театр. Концерт классической музыки объединит солистов оперы и балета, хор и оркестр. К 3 Июля и специальная выставка. "История страны через историю театра".

Среди главных праздничных локаций - стела "Минск - город герой". Здесь завершается монтаж сценического комплекса, идут репетиции. Так, в День Независимости с музыкальным поздравлением выступит Хор Турецкого. Здесь же под аккомпанемент Президентского оркестра пройдет гала-концерт "Беларусь единая". Выступят известные белорусские артисты и гости из России.







В Минске пройдет более 100 праздничных мероприятий





Факт Концерты и выставки, флешмобы и велопробеги - только в Минске ко Дню Независимости пройдет около 120 мероприятий.

Девять военно-тематических площадок "Наследники Победы" познакомят с военной техникой и современным вооружением. Запланированы показательные выступления десантников по рукопашному бою и выступление кинологов. Также на "брутальных площадках" можно будет сфотографироваться в экипировке бойцов сил спецопераций и ознакомиться с достижениями военпрома.



Красочную концертную программу готовят и популярные оупен-эйр-площадки столицы. Верхний город и Дворец спорта. Музыкальный нон-стоп там начнется в полдень.











Праздничная программа называется "Мая краіна - Беларусь!" Она очень разноплановая. И каждый житель - минчанин и гость - сможет найти что-то по душе. Традиционно выступят "Хорошки", Государственный академический ансамбль танца Беларуси, Национальный академический народный хор Республики Беларусь. И, традиционно, закончится наша программа общереспубликанской акцией "Споем гимн вместе". Наталья Авдеенко, главный режиссер концертной программы "Мая краіна - Беларусь!"





Это по-особому яркий и эмоциональный момент: в унисон зазвучит вся страна. Финальным же аккордом вечера станет пиротехническое шоу. Небо раскрасится в 23:00.