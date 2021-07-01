3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минск в ожидании праздника
Особую атмосферу уже придает убранство городских улиц. Вдоль основных магистралей в столице разместили букеты васильков на фоне мирного неба. Композиции символично дополняет национальная гамма.
О том, как Минск готовится к празднику, и что еще попало в афишу, узнала Елена Витко.
В этом году в композицию графики легли три элемента. Первый и основной - это символика суверенного независимого государства (герб и флаг). Второй - это живой реалистичный василек, как символ Родины, дружелюбия и гостеприимства. Третий - это голубое яркое небо.
Праздничный облик столицы почти готов. Фотозоны, панно и арт-композиции уже заняли свое место вдоль городских улиц. Завтра преобразятся все сцены, а во Дворце Республики пройдут первые мероприятия. Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств.
Предварять концерт будет выставка, которая презентует достижение всех регионов Беларуси и города Минска под названием "Беларусь единая". Сейчас, как раз мы видим, как формируется экспозиция данной выставки. Главным же днем торжеств станет 3 июля, которое необыкновенно насыщено праздничными и памятными мероприятиями. Начнутся празднования с большого митинга - возложения цветов на Кургане Славы.
Поздравление от Большого театра
Впервые к празднованию Дня Независимости присоединится и Большой театр. Концерт классической музыки объединит солистов оперы и балета, хор и оркестр. К 3 Июля и специальная выставка. "История страны через историю театра".
Среди главных праздничных локаций - стела "Минск - город герой". Здесь завершается монтаж сценического комплекса, идут репетиции. Так, в День Независимости с музыкальным поздравлением выступит Хор Турецкого. Здесь же под аккомпанемент Президентского оркестра пройдет гала-концерт "Беларусь единая". Выступят известные белорусские артисты и гости из России.
В Минске пройдет более 100 праздничных мероприятий
Факт
Концерты и выставки, флешмобы и велопробеги - только в Минске ко Дню Независимости пройдет около 120 мероприятий.
Девять военно-тематических площадок "Наследники Победы" познакомят с военной техникой и современным вооружением. Запланированы показательные выступления десантников по рукопашному бою и выступление кинологов. Также на "брутальных площадках" можно будет сфотографироваться в экипировке бойцов сил спецопераций и ознакомиться с достижениями военпрома.
Красочную концертную программу готовят и популярные оупен-эйр-площадки столицы. Верхний город и Дворец спорта. Музыкальный нон-стоп там начнется в полдень.
Праздничная программа называется "Мая краіна - Беларусь!" Она очень разноплановая. И каждый житель - минчанин и гость - сможет найти что-то по душе. Традиционно выступят "Хорошки", Государственный академический ансамбль танца Беларуси, Национальный академический народный хор Республики Беларусь. И, традиционно, закончится наша программа общереспубликанской акцией "Споем гимн вместе".
Это по-особому яркий и эмоциональный момент: в унисон зазвучит вся страна. Финальным же аккордом вечера станет пиротехническое шоу. Небо раскрасится в 23:00.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов