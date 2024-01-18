Минск в снежном плену - задействованы сотни единиц спецтехники, в час пик пробки до 10 баллов

Последствия мощного снегопада продолжают устранять коммунальные службы Беларуси. И если вечером 17 января высота снежного покрова, к примеру, в столице составляла 19 сантиметров,то на утро 18-го она была уже 21 сантиметр. Отсюда сложная ситуация на дорогах и десятибалльные пробки в час пик. По всей стране работает спецтехника. В любую минуту на помощь готовы прийти сотрудникиГАИ и МЧС. Каких сюрпризов еще ждать от погоды? Закончатся ли снегопады? Будут ли крещенские морозы? Все это узнавала Илона Волынец.

10 из 10. Вы счастливчик, если доехали на работу или учебу без приключений. К примеру, в Лоевском районе из-за погоды школьники опоздали на уроки. В деревне Громыки в сугробе застрял автобус с детьми. Чтобы ребята попали на занятия, на помощь пришли сотрудники МЧС. В усиленном режиме по всей стране работает ГАИ. Введен план "Погода".

"План "Погода" подразумевает максимально задействование сотрудников ГАИ для обеспечения безопасности дорожного движения, т.е. оказания помощи участникам дорожного движения, которые оказались в затруднительной ситуации. Сотрудники ГАИ держат на контроле дорожную обстановку, чтобы не допустить аварийно-опасных ситуаций", - рассказал старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Алексей Долголев.

Коммунальщики устраняют последствия снегопада

Метель с порывистым ветром сегодня накрыла всю страну. С самого утра белая лавина сошла на проезжую часть - заполонила тротуары, дороги и парковки. Раскапывать только заснеженный Минск помогают более 2 тысяч человек и почти 200 спецмашин.

Повышенное внимание на дороге!

Безопасная скорость и дистанция, никаких резких маневров и торможений. Не опережать и уж тем более не обгонять снегоуборочную технику. В идеале вообще отказаться от поездок на авто. Десятки ДТП зафиксированы по всей стране. В Лунинецком районе в результате ДТП погиб мужчина. А вот работу Национального аэропорта Минск снегопады не нарушили. Все полеты выполняются по расписанию.

Все рейсы по расписанию

Минский аэропорт Минск работает в штатном режиме. Убирают снег здесь без остановки. Впрочем, взлетно-посадочная полоса оснащена современным оборудованием, что позволяет принимать самолеты даже в таких непростых метеоусловиях.

Снежный вихрь, который принесли к нам атмосферные фронты, постепенно утих. Лишь местами по стране еще идет снег, но он продлится недолго.