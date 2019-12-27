Минск в топ-3 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки

Минск вошел в топ-3 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки. Такие данные приводит портал "ТурСтат". В белорусской столице туристов и горожан ждут аллеи из зимних домиков с уличной едой, сладостями и подарками, гости смогут прогуляться по светящимся коридорам и сделать фото в специальных зонах. В топ-3 также вошли Россия и Армения.