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Минск вновь признан самым популярным городом для поездок на выходные

На этот раз у туристов ближнего зарубежья. В рейтинге российского сервиса бронирования жилья TVIL.ru белорусская столица разделила первую строчку с Тбилиси. В пятерку вошли также Баку, Астана и Ереван.

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