Минск вошел в топ-три городов СНГ, популярных у российских туристов

Наша столица этим летом оказалась на втором месте и уступила только Баку, но обогнала Алма-Аты, Ереван, Астану, Ташкент и Кишинев. Потоки туристов в Беларусь будут только увеличиваться. Этому поспособствует увеличенный до тридцати дней срок нахождения без визы.