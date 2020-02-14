Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы

Рейтинг популярных для отдыха влюбленных пар на выходные мест составил ТурСтат. На первых позициях - Санкт-Петербург и Париж. Также романтичными посетители сайта назвали Калининград, Прагу, Екатеринбург, Амстердам, Баку и Ереван.