Минск высылает посла Латвии

Покинуть страну в течение суток. Такое решение в отношении посла Латвии в нашей стране принял МИД. Сегодня дипломат был приглашен во внешнеполитическое ведомство в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге.



Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть страну в течение 48 часов. Инцидента с госфлагом Беларуси в Риге расценивается не иначе как акт государственного вандализма.

Надругательство по политзаказу



Вот эти кадры из столицы Латвии. На них возмутительное антидипломатическое своеволие местных властей. Мэр города собственноручно демонтировал государственный флаг Беларуси, заменив его бчб-полотнищем среди флагов чемпионата мира по хоккею в центре города. Мартиньш Стакис действовал на пару с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. В Twitter рижский градоначальник сообщил, что эту материю ему "доверили политические беженцы из Беларуси".



Акция против вмешательства во внутренние дела Беларуси

