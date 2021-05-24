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Минск высылает посла Латвии
Покинуть страну в течение суток. Такое решение в отношении посла Латвии в нашей стране принял МИД. Сегодня дипломат был приглашен во внешнеполитическое ведомство в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге.
Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть страну в течение 48 часов. Инцидента с госфлагом Беларуси в Риге расценивается не иначе как акт государственного вандализма.
Надругательство по политзаказу
Вот эти кадры из столицы Латвии. На них возмутительное антидипломатическое своеволие местных властей. Мэр города собственноручно демонтировал государственный флаг Беларуси, заменив его бчб-полотнищем среди флагов чемпионата мира по хоккею в центре города. Мартиньш Стакис действовал на пару с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. В Twitter рижский градоначальник сообщил, что эту материю ему "доверили политические беженцы из Беларуси".
Акция против вмешательства во внутренние дела Беларуси
У здания латвийского посольства собрались возмущенные демаршем рижского мэра граждане Беларуси. Противозаконная антидипломатичная акция в столице Латвии - жест не только нарушающий международные правовые нормы. Это акт грубого оскорбления каждого нормального белоруса. Вопиющее вмешательство во внутренние дела нашей страны вызывает справедливое негодование.
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