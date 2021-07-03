Минск ярко и празднично отмечает День Независимости

В столице интерактивные, музыкальные, танцевальные площадки работают с самого утра. Основные локации - в центре. Музыкальная программа - в Верхнем городе и шумный оупен-эйр у Дворца спорта.



Там сейчас работает наш корреспондент Илья Цветков. Здесь, у Дворца спорта, - щедрая на развлечения и угощения площадка. Праздничную атмосферу создают артисты, ремесленники, все участники выставки-ярмарки. Здесь работает и фуд-корт. Встреча Дня Независимости на популярных оупен-эйр площадках, как и эта на берегу Свислочи, для многих жителей столицы и гостей уже добрая традиция. И своим настроением, и впечатлениями от праздника они поделились с нами.



Ну и, конечно, главной точкой притяжения на этой локации стала авансцена, которая сейчас находится за мной - там уже несколько часов подряд звучат знакомые хиты классики и современной музыки. Участники концертной программы "Мая Радзіма - Беларусь" - певцы, творческие коллективы, танцоры - тоже поймали праздничную волну, дарят радость зрителям. Попрошу режиссеров сейчас показать фрагменты некоторых номеров.

