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Минск ярко и празднично отмечает День Независимости
В столице интерактивные, музыкальные, танцевальные площадки работают с самого утра. Основные локации - в центре. Музыкальная программа - в Верхнем городе и шумный оупен-эйр у Дворца спорта.
Там сейчас работает наш корреспондент Илья Цветков. Здесь, у Дворца спорта, - щедрая на развлечения и угощения площадка. Праздничную атмосферу создают артисты, ремесленники, все участники выставки-ярмарки. Здесь работает и фуд-корт. Встреча Дня Независимости на популярных оупен-эйр площадках, как и эта на берегу Свислочи, для многих жителей столицы и гостей уже добрая традиция. И своим настроением, и впечатлениями от праздника они поделились с нами.
Ну и, конечно, главной точкой притяжения на этой локации стала авансцена, которая сейчас находится за мной - там уже несколько часов подряд звучат знакомые хиты классики и современной музыки. Участники концертной программы "Мая Радзіма - Беларусь" - певцы, творческие коллективы, танцоры - тоже поймали праздничную волну, дарят радость зрителям. Попрошу режиссеров сейчас показать фрагменты некоторых номеров.
Особенная атмосфера царит сейчас во всем Минске
Площадок с мастер-классами, различными интерактивными программами в Минске работает около сотни. Продолжаются гуляния у Ратуши. Там выступают танцевальные, фольклорные коллективы, звезды белорусской эстрады, работает и город мастеров. У многих, кстати, еще есть возможность окунуться в этот праздничный водоворот.
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