ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минск засиял праздничными огнями

Улицы столицы, а также 30 городских елей горят миллионами лампочек, диодов и пикселей. Каждая зимняя красавица украшена по-особому: возле Дворца детей и молодежи можно увидеть подарки, конфеты, у "Чижовка-Арены" - игрушки на спортивную тематику, а около Национальной библиотеки - украшения в виде букв алфавита.

Еще один арт-объект, который установлен в Беларуси впервые, - новогодняя ассиметричная ель, каркас которой заполнили серебряными шарами и снежинками. Начальная концепция претерпела несколько изменений и в утвержденном варианте украсила площадку возле Дворца спорта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все