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Минск засиял праздничными огнями
Улицы столицы, а также 30 городских елей горят миллионами лампочек, диодов и пикселей. Каждая зимняя красавица украшена по-особому: возле Дворца детей и молодежи можно увидеть подарки, конфеты, у "Чижовка-Арены" - игрушки на спортивную тематику, а около Национальной библиотеки - украшения в виде букв алфавита.
Еще один арт-объект, который установлен в Беларуси впервые, - новогодняя ассиметричная ель, каркас которой заполнили серебряными шарами и снежинками. Начальная концепция претерпела несколько изменений и в утвержденном варианте украсила площадку возле Дворца спорта.
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