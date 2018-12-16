Минск засиял праздничными огнями

Улицы столицы, а также 30 городских елей горят миллионами лампочек, диодов и пикселей. Каждая зимняя красавица украшена по-особому: возле Дворца детей и молодежи можно увидеть подарки, конфеты, у "Чижовка-Арены" - игрушки на спортивную тематику, а около Национальной библиотеки - украшения в виде букв алфавита.