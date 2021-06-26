Минск затопило: улицы напоминали реки

Сильный дождь подтопил многие здания и торговые центры. Больше всего досталось микрорайонам Каменная Горка и Сухарево. Машины по крыши в воде. В частности, затопленными оказались улицы Люцинская, Пономаренко, Тимошенко, Шаранговича, Кальварийская, Авиационная и другие. А в Минском районе обвалился мост через реку Менку. Пострадавших нет. Прогнозы синоптиков неутешительны. Предстоящей ночью и в воскресенье утром в Минске и по большей части территории страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

