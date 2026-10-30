Минская духовная академия отмечает 30-летие со дня основания

Минской духовной академии исполняется 30 лет. Это высшая школа готовит специалистов в области богословия и священнослужительства, которые трудятся во всех уголках нашей страны и за рубежом.

Торжества по случаю 30-летия Минской духовной академии начнутся 30 октября. Ровно в 14:00 по адресу: улица Зыбицкая, 27, соберется множество гостей: нынешние учащиеся и преподаватели, вчерашние студенты, а также выпускники разных лет, которые сейчас служат в самых разных уголках Беларуси и за рубежом. Всех их объединит конференция в актовом зале Минской духовной академии.

Участники рассмотрят множество вопросов, но главным станет единство науки, образования, просвещения и церкви, а также важность развития богословия, теологии и других дисциплин.

Свой образовательный путь Минская духовная академия начинала в семинарских стенах Жировичей. Первый набор составлял всего 7 человек. Год от года количество учащихся прирастало, и сегодня в академии обучаются уже 150 студентов на заочном и дневном отделениях, в магистратуре и аспирантуре.

За прошедшие три десятилетия вуз подготовил порядка 600 выпускников. Кадры, которые выходят из этих стен, - священники и богословы - сегодня крайне востребованы. Они помогают решать в том числе и новые важные задачи, которые перед Церковью ставит само время.

Архимандрит Афанасий Соколов, ректор Минской духовной академии:

"В Минской духовной академии подготовка богословов и священнослужителей ведется по трем основным направлениям. В первую очередь - это библеистика: глубокое изучение Священного Писания, Библии и древних языков. Второе направление - церковная история и церковно-практические дисциплины. Здесь мы активно сотрудничаем с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси, ведущими исследовательскими центрами и университетами как столицы, так и областных городов. Третье направление - апологетика. Мы открыты к диалогу с наукой и взаимодействию в самых разных отраслях: от философии и психологии до социологии и культурологии. И нам действительно есть что сказать".

Специалисты, которые выходят из Минской духовной академии, задействованы в социальном служении, работе с молодежью и миссионерской деятельности. Такой широкий спектр применения знаний подчеркивает историческое единство и тесное взаимодействие церкви и общества.

Мероприятия, посвященные 30-летию Минской духовной академии, охватят три дня. Красивым финалом торжеств станет возложение цветов к памятнику митрополиту Филарету, ведь именно он стоял у самых истоков создания Минской духовной академии.