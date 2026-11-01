Минская духовная академия принимает поздравления с 30-летием

Минской духовной академии 30 лет. Важную дату в истории высшей школы собрались отметить студенты, преподаватели, бывшие выпускники, которые сегодня служат по всей Беларуси, а также за рубежом.

Накануне представители Московской, Сретенской и Санкт-Петербургской духовных академий приехали, чтобы поздравить минскую духовную альма-матер.

Свое приветствие главной духовной школе Беларуси направил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.В адрес академии звучат многочисленные поздравления.

Владимир Кириллин, профессор Московской духовной академии (Россия): "Минская духовная академия занимает достойное место. От души поздравляю академию с 30-летием ее существования и хочу пожелать ей, чтобы ее славная история, продолжалась дальше с таким же успехом".

Александр Слесарев, проректор Минской духовной академии: "Духовная академия является духовным учебным заведением, которое осуществляет подготовку церковных научных кадров высшей квалификации, педагогов и сотрудников церковных учреждений. Академия венчает весь сложный, долгий, многолетний цикл подготовки священнослужителей и готовит клириков Белорусской православной Церкви. Академия открыта к диалогу с современным обществом и готовит к нему".

Всех участников праздничных торжеств объединила научная конференция о церковной науке в начале третьего тысячелетия. Юбилейная программа на этом не завершается. 1 ноября состоится возложение цветов к памятнику митрополиту Филарету и торжественное собрание, где подведут итоги года.