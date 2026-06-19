Минская инициатива ШОС: образование, наука и бизнес объединяются в единое пространство

Минск принял юбилейное 10-е Совещание министров образования государств - членов ШОС. Главным событием стала Минская инициатива, которая закладывает основу для создания единого научно-образовательного пространства ШОС. О том, чем Беларусь интересна партнерам, почему университеты объединяются в триаду "образование-наука-бизнес" и как расширяется участие белорусских вузов в Университете ШОС, рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".

Идея создания единого научно-образовательного пространства была озвучена Президентом Беларуси на прошлогоднем саммите ШОС. Сегодня она приобретает конкретные очертания. "Мы двигаемся вперед и прекрасно понимаем, что необходимо объединять не только усилия университетов, образовательных центров и научных организаций, но и привлекать крупные компании. Создание триады между образованием, наукой и крупными компаниями легло в основу Минской инициативы", - пояснил министр образования Беларуси. Такой подход, по мнению эксперта, позволит готовить специалистов, ориентированных на реальный сектор экономики, и усилит практическую составляющую образовательных программ.

Университет ШОС, который сегодня объединяет около 150 вузов стран-участниц, пополняется новыми членами. На заседании принято решение о приеме еще 22 университетов, 7 из которых представляют Беларусь. "Это еще раз подчеркивает признание наших университетов на международном пространстве, заинтересованность в международном сотрудничестве. Качество образования во многом зависит от сотрудничества, академических обменов и ориентированности на реальный сектор экономики", - отметил Андрей Иванец.

Белорусские вузы вошли в Университет ШОС по широкому спектру компетенций: педагогика, информационные технологии, биотехнологии, юриспруденция, экономика. Широкий спектр как естественнонаучных, инженерных, так и гуманитарных направлений.

Минская инициатива закрепляет стратегический курс на интеграцию образования, науки и бизнеса, а расширение Университета ШОС открывает новые возможности для белорусских студентов и преподавателей. Качество образования теперь будет зависеть не только от академических обменов, но и от тесной связи с реальными производствами и технологическими компаниями. И в этом контексте Беларусь уверенно заявляет о себе как о надежном партнере и активном участнике интеграционных процессов в Шанхайской организации сотрудничества.