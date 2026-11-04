Минская конференция станет серьезной площадкой для обсуждения вопросов безопасности

Минская площадка дает новые импульсы для интеграции межстрановых объединений ради коллективной безопасности, а ОДКБ совершенствует перспективы регионального взаимодействия.

Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

"С каждым годом уровень экспертов и уровень представительства не только стран Евразийского континента, но и других стран растет. Звучат разные голоса. Я думаю, точки зрения очень разные. Это была очень хорошая инициатива Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, что должен быть диалог. Я абсолютно уверен в этом, и верю, что платформа "Минская международная конференция по евразийской безопасности" станет очень серьезной платформой для обсуждения серьезных вопросов. Я думаю, не побоюсь сказать, что другие западные площадки будут стремиться попасть сюда".