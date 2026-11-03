Минская международная конференция подтверждает стремление к многополярному миру

На полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности поговорили с политологом Елизаветой Клышковой, сотрудником Центра политологии Института социологии НАН Беларуси.

Разговор состоялся сразу после выступления главы государства на пленарном заседании.

Клышкова отметила сильные акценты в речи Александра Лукашенко. "Мы до сих пор под глубоким впечатлением от речи нашего Президента. Как всегда, это большой заряд энергии, эмоций и его собственная речь, которая идет не только от него, но и от народа", - сказала эксперт. По ее словам, ключевыми стали слова о стабильности, устойчивости, безопасности и экономике. Именно на этих столпах, исходя из запросов населения, должна строиться новая система - не однополярного и не биполярного, а многополярного миропорядка, основанного на Хартии многообразия и многополярности евразийского пространства.

Европейские государства, по мнению политолога, идут на диалог активно. Когда Президент покидал место проведения конференции, представители европейских стран и Израиля подходили, приветствовали, дарили книги. "Эта вся атмосфера дружелюбия, шутки, которые ты слышишь, когда Президент разговаривает с представителями европейских государств, показывают, что есть все-таки пласт людей, политиков, ученых, которые видят конструктивность и саму рациональность", - подчеркнула Клышкова. Широкое представительство свидетельствует о наличии точек для диалога, а Лукашенко призывал сесть за стол переговоров и строить новый мир уже сегодня.

Эксперт также прокомментировала возможный диссонанс в европейских СМИ. Президент четко заявил, что ни Россия, ни Беларусь не готовят нападения и не готовятся к военным действиям. "Такие посылы мы видим только со стороны, например, польского государства, которое активно милитаризируется. Мы видим в целом поведение Европейского союза, который наращивает свой военно-промышленный комплекс", - отметила она. Если кадры покажут объективно, это вызовет общественный диссонанс и повышенный интерес - по аналогии с телефонным разговором Лукашенко с Дональдом Трампом. Европейские политики всегда слышат, что говорят с белорусской земли, особенно Президент Лукашенко, потому что всегда это очень интересное мнение, и мнение искреннее и правдивое.

Клышкова также упомянула слова Президента о ШОС и БРИКС: эти структуры должны становиться активными субъектами миропорядка, но сегодня имеют "вялотекущий" статус, который нужно обновлять и модернизировать. И это показывает то, что Президент не только смотрит с критической точки зрения на Запад, но и вглубь своего пространства.