Минская милиция будет нести службу в усиленном режиме во время проведения последних звонков

Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит 23 мая. Торжественные линейки пройдут во всех школах. Минская милиция будет нести службу в усиленном режиме. В ГУВД подчеркнули: подобные меры приняты в целях безопасности.

"Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" и масштабном общегородском "Последнем звонке" в "Минск-Арене" будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах".