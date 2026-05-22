Минская милиция будет нести службу в усиленном режиме во время проведения последних звонков
Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит 23 мая. Торжественные линейки пройдут во всех школах. Минская милиция будет нести службу в усиленном режиме. В ГУВД подчеркнули: подобные меры приняты в целях безопасности.
Александр Байдун, начальник отдела управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
"Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" и масштабном общегородском "Последнем звонке" в "Минск-Арене" будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах".
В МВД просят с пониманием отнестись к подобным мерам безопасности.