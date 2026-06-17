Минская область готовится к уборке зерновых: более 1,5 тыс. комбайнов выйдут на поля

В планах аграриев центрального региона намолотить зерновых, зернобобовых, рапса и зерна кукурузы на 3 млн т. По словам специалистов, основная нагрузка в общем каравае ляжет на озимые культуры. На полях регионов они занимают 80 % от посевных площадей, а в некоторых хозяйствах - 100 %. Эта тактика должна принести весомую отдачу.

"Важнейшим моментом является своевременный сев озимых культур. У нас сегодня плюс 15 тыс. га сева к уровню прошлого года по озимому рапсу. Он весь сохранился, 100 %. По крайней мере, по рапсу у нас уже выстроилась цифра - она колеблется: 110-115 тыс. га. Мы ее придержимся в этом году. Тоже очень надеемся, что мы прошлогоднюю планку по производству рапса преодолеем, а свои 30 ц мы сохраним. А что касается озимых, то у нас тоже видно увеличение посевов к уровню прошлого года, улучшилась их сохранность".