Минская область отмечает "Дожинки"

Краткий пересказ от ИИ

В Дзержинск, столичный город-спутник, 19 сентября съехались не только хлеборобы центрального региона, но и специалисты АПК и гости со всей страны. В подарок Дзержинску - стадион после масштабной реконструкции. Украсил город и памятник сельской женщине.

Монумент открыл губернатор Минской области Алексей Кушнаренко. Своих ветеранов труда АПК наградила и Федерация профсоюзов Беларуси. Среди них и Леонид Липай, тракторист-машинист Узденского райагросервиса, у которого за плечами уже 46 агросезонов.

Леонид Липай, тракторист-машинист ОАО "Узденский райагросервис":

"У меня уже было 45 уборочных. Начинал я на "ниве", конечно, это был комбайн для Советского Союза. Последний у меня КЗС-12 был, 8 лет отработал. Последний раз 1400 намолотил, в прошлом году это было. Подарили мне трактор "Беларус-132", это мини-трактор (прицеп и прицепное, там плуг, культиватор)".

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Профсоюзное движение нашей страны независимо от отраслевых профсоюзов приняло решение в очередной раз поддержать работников, которые принимали участие в уборочной кампании. В целом за эту уборочную кампанию по стране поощрено, поддержано порядка 12 тыс. работников. Это все, кто так или иначе принимал участие. Это и образование, и промышленники, и торговля, и повара - все категории, которые вложили свой труд в наш общий белорусский каравай".

11 районов Минской области преодолели рубеж в 100 тыс. т зерна, а в активе Слуцкого и Копыльского и вовсе свыше 200 тыс. Есть и абсолютный рекорд урожайности - в хозяйстве "Гастелловское" (112 ц/га).