Минская область с размахом и щедрым урожаем встречает "Дожинки" в Дзержинске

Минская область с размахом встречает праздник народного творчества и щедрого урожая "Дожинки". Фестиваль-ярмарку тружеников села принимает Дзержинск.

Праздничная программа на любой вкус

Для гостей праздника представлена программа на любой вкус: выставки достижений, спортивные состязания, город мастеров, дегустации и музыкальная программа.

Окунемся в праздничную атмосферу фестиваля и узнаем о первых впечатлениях гостей и организаторов праздника тружеников села (см. видео).