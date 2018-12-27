3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минская елка - одна из лучших в Европе
Список топовых зимних красавиц представил телеканал Euronews. Наша елка у Дворца спорта - одна из 16, за которые можно отдать свой голос. Она же изображена на главной странице ресурса. В канун праздников, когда в разных уголках мира наряжают улицы и деревья, журналисты решили организовать битву лесных красавиц. В конкурсе принимают также участие елки из Берлина, Москвы, Праги, Лондона и других городов. Решать, какая лесная красавица возглавит список самых нарядных, будут участники онлайн-опроса.
Президент
Все
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Политика
Все
Общество
Все
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов