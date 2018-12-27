Минская елка - одна из лучших в Европе

Список топовых зимних красавиц представил телеканал Euronews. Наша елка у Дворца спорта - одна из 16, за которые можно отдать свой голос. Она же изображена на главной странице ресурса. В канун праздников, когда в разных уголках мира наряжают улицы и деревья, журналисты решили организовать битву лесных красавиц. В конкурсе принимают также участие елки из Берлина, Москвы, Праги, Лондона и других городов. Решать, какая лесная красавица возглавит список самых нарядных, будут участники онлайн-опроса.