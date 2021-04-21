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Минская ГАИ следит за соблюдением правил дорожного движения байкерами

На столичных артериях все больше громких двухколесных. ГАИ советует любителям мототранспорта соблюдать правила дорожного движения. Так, чтобы избежать аварийных ситуаций, байкерам лучше отказаться от резких маневров и превышения скорости. Нарушение правил проезда и несоблюдение дистанции также становятся причинами ДТП. Автоинспекция следит и за техническим состоянием мотоциклов, ведь этот фактор также важен для безопасности всех участников дорожного движения.

Мотоциклистам-новичкам - тем, кто недавно получил водительское удостоверение, в начале сезона можно взять несколько дополнительных занятий в мотошколе на безопасном полигоне. После зимы не будет лишним вспомнить основы управления двухколесным транспортом, вновь почувствовать его габариты.

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