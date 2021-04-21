3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минская ГАИ следит за соблюдением правил дорожного движения байкерами
На столичных артериях все больше громких двухколесных. ГАИ советует любителям мототранспорта соблюдать правила дорожного движения. Так, чтобы избежать аварийных ситуаций, байкерам лучше отказаться от резких маневров и превышения скорости. Нарушение правил проезда и несоблюдение дистанции также становятся причинами ДТП. Автоинспекция следит и за техническим состоянием мотоциклов, ведь этот фактор также важен для безопасности всех участников дорожного движения.
Мотоциклистам-новичкам - тем, кто недавно получил водительское удостоверение, в начале сезона можно взять несколько дополнительных занятий в мотошколе на безопасном полигоне. После зимы не будет лишним вспомнить основы управления двухколесным транспортом, вновь почувствовать его габариты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП