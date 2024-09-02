Образование - одно из приоритетных направлений государственной социальной политики. В Беларуси делается все для того, чтобы ребята могли учиться, получать знания, а в дальнейшем реализовать свои способности во благо страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси