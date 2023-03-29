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Минская городская организация БСЖ и Шанхайская федерация женщин подпишут соглашение о сотрудничестве
Минская городская организация БСЖ и Шанхайская федерация женщин подпишут соглашение о сотрудничестве. Такое решение принято во время встречи председателя Белорусского союза женщин Ольги Шпилевской с председателем Шанхайской федерации женщин Ма Лайцзянь. Участие во встрече принял и генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае Андрей Андреев, сообщает БЕЛТА.
"В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества. Поскольку Минск и Шанхай - города-побратимы, достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между Минской городской организацией БСЖ и Шанхайской федерацией женщин", - сказала Ольга Шпилевская.
Ма Лайцзянь подчеркнула, что опыт работы женской организации в Беларуси очень интересен для китаянок и есть заинтересованность в организации совместных проектов. Она также выразила готовность в ближайшее время посетить Беларусь.
Ольга Шпилевская отметила, что организация работы женских организаций схожа по своей структуре в обеих странах и направлена на получение каждой женщиной возможности самореализации. В ближайшее время стоит задача подписать дорожную карту и наполнить договоренности конкретными делами.
Кроме того, руководители женских организаций двух стран посетили Дом-музей 1-го съезда Коммунистической партии Китая.
Фото: БЕЛТА
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