Минская любительская капелла организовала кастинг голосов через соцсеть

Минская любительская капелла в поисках новых голосов организовала онлайн-кастинг. По словам участников капеллы, прослушивание через чат-бот в соцсетях - идеальный вариант знакомства с кандидатами. В день таким образом обрабатывают десятки голосовых сообщений. Тех, кто понравился виртуально - только на слух, приглашают на очный этап.



Для кандидатов такое прослушивание - еще и способ избежать волнения. Также чат-бот позволяет выбрать для отправки наиболее удачную запись.



