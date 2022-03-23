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Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется 23 марта

Связь поколений воплотится в книжном переплете. В Год исторической памяти XXIX Минская международная книжная выставка-ярмарка сделает акцент на родное.

Форум под названием "Река времени Батьковщины" откроется сегодня в полдень на проспекте Победителей. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".

Центральный стенд займут отечественные проекты и авторы.

Кроме того, в экспозиции представят печатную продукцию и мультимедийные проекты, созданные к юбилеям классиков Коласа и Купалы. Свои юбилеи в этом году отмечают также две организации, которые являются связующим звеном между авторами и читателями, - издательство "Мастацкая літаратура" и Национальная библиотека Беларуси.

Насыщенную программу представит Союз писателей Беларуси совместно с нашими издательствами, иллюстраторами, творческими коллективами.

В выставке примут участие также книжные издательства из России, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Венесуэлы, Кубы, Пакистана, Сирии. Почетный гость этого года - Азербайджан.


За 2021 год книгоиздание в Беларуси активизировалось

Посетителям XXIX Минской международной книжной выставки-ярмарки "Река времени Батьковщины" будет что выбрать. За последний год книгоиздание в Беларуси активизировалось. В 2021-м издано почти 10 тысяч книг тиражом около 22 миллионов. Из них 55 % приходится на учебную, образовательную литературу. В рамках выставки-ярмарки уже второй раз пройдет литературный стартап LitUP, направленный на поиск новых имен в литературе, интересных книжных проектов.

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