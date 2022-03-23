Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется 23 марта

Связь поколений воплотится в книжном переплете. В Год исторической памяти XXIX Минская международная книжная выставка-ярмарка сделает акцент на родное.



Форум под названием "Река времени Батьковщины" откроется сегодня в полдень на проспекте Победителей. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".



Центральный стенд займут отечественные проекты и авторы.



Кроме того, в экспозиции представят печатную продукцию и мультимедийные проекты, созданные к юбилеям классиков Коласа и Купалы. Свои юбилеи в этом году отмечают также две организации, которые являются связующим звеном между авторами и читателями, - издательство "Мастацкая літаратура" и Национальная библиотека Беларуси.



Насыщенную программу представит Союз писателей Беларуси совместно с нашими издательствами, иллюстраторами, творческими коллективами.



В выставке примут участие также книжные издательства из России, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Венесуэлы, Кубы, Пакистана, Сирии. Почетный гость этого года - Азербайджан.

