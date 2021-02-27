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Минская милиция - авангард органов внутренних дел

Минская милиция - авангард органов внутренних дел! Сегодня они работают с колоссальной нагрузкой, однако достойно справляются с поставленными задачами. И накануне в городской ратуше "Лучших по профессии" отметило руководство ГУВД. Среди опытных милиционеров и молодые сотрудники: сыщики, инспекторы ГАИ, участковые. Несмотря на непродолжительный срок службы, молодежь успела завоевать авторитет у старших коллег. Они гордость столичной милиции и конечно, родителей, которых также поблагодарили за воспитание настоящих патриотов своей страны.

Посредники между правоохранительными органами и обществом

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Работу милиции сегодня невозможно представить без взаимодействия со СМИ. Именно журналисты выступают посредниками между правоохранительными органами и обществом. Рассказывая о работе органов внутренних дел, репортеры способствуют правовой грамотности и популяризации службы. В связи с чем в ратуше была отмечена и деятельность СМИ, а именно

нашей коллеги – Виолетты Соколович

– ведущей и руководителя

программы "Зона X".

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