Минская милиция - авангард органов внутренних дел! Сегодня они работают с колоссальной нагрузкой, однако достойно справляются с поставленными задачами. И накануне в городской ратуше "Лучших по профессии" отметило руководство ГУВД. Среди опытных милиционеров и молодые сотрудники: сыщики, инспекторы ГАИ, участковые. Несмотря на непродолжительный срок службы, молодежь успела завоевать авторитет у старших коллег. Они гордость столичной милиции и конечно, родителей, которых также поблагодарили за воспитание настоящих патриотов своей страны.



