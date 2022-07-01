Минская милиция 2 и 3 июля будет работать в усиленном режиме

Столичная милиция всегда тщательно готовится к проведению таких мероприятий для того, чтобы максимально обеспечить правопорядок и в том числе комфорт граждан. К проносу будут запрещены алкогольные и слабоалкогольные напитки и пиво, колючие и режущие предметы, огнестрельное, холодное и газовое оружие, в том числе и муляжи этого оружия. Будут не допускаться на мероприятие граждане в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, лица, которые будут отказываться от досмотра или от досмотра их личных вещей.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома