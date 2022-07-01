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Минская милиция 2 и 3 июля будет работать в усиленном режиме
Более 180 праздничных мероприятий пройдут в Минске ко Дню Независимости. На усиленный режим работы в эти дни переходит минская милиция. Для безопасности граждан места массовых гуляний в центре города огородят турникетами. Вход организуют через контрольно-пропускные пункты. Предусмотрены отдельные пункты пропуска для ветеранов Великой Отечественной, инвалидов и беременных. Велосипеды, самокаты и домашних животных специалисты просят оставить дома. Также в местах проведения мероприятий будет вестись видеонаблюдение.
Столичная милиция всегда тщательно готовится к проведению таких мероприятий для того, чтобы максимально обеспечить правопорядок и в том числе комфорт граждан. К проносу будут запрещены алкогольные и слабоалкогольные напитки и пиво, колючие и режущие предметы, огнестрельное, холодное и газовое оружие, в том числе и муляжи этого оружия. Будут не допускаться на мероприятие граждане в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, лица, которые будут отказываться от досмотра или от досмотра их личных вещей.
3 Июля - важнейшая дата для белорусского государства. Она объединяет всех людей, которые чтят историю своей родины. Праздник достойно отметит наша страна. Сегодня есть все для того, чтобы сохранилось благополучие в каждой семье, чтобы мирное небо было над головой у наших граждан. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы люди комфортно провели выходные дни.
Во всех точках праздничных мероприятий будут работать и медики. Около 30 машин скорой помощи задействуют 2 июля и около 50 машин - в День Независимости.
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