Минская милиция усилит контроль по охране порядка во время Вербного воскресенья и Пасхи

Милиция белорусской столицы усилит контроль по охране общественного порядка во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи по календарю православной конфессии, которые отмечаются 28 апреля и 5 мая, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.



"Места проведения богослужений, а также прилегающие территории, где ожидается массовое скопление людей, будут взяты под охрану. Увеличится плотность нарядов милиции, несущих службу во всех районах города", - отметили в ГУВД.



Особое внимание будет уделено контролю дорожной ситуации, выявлению нетрезвых участников дорожного движения, обеспечению комфортных условий парковки. "Все наряды милиции ориентированы на оказание помощи гражданам, их защиту и предупреждение правонарушений", - добавили в столичной милиции.