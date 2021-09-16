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Минская музыкальная школа искусств № 10 им. Е. Глебова отмечает двойной юбилей
Двойной юбилей отмечает в этом году Минская детская музыкальная школа искусств № 10 имени Евгения Глебова! Одна из ведущих школ музыки расположилась в самом сердце Минска, в здании бывшего монастыря бернардинок, архитектурном памятнике 17-го века.
50 лет назад в 1971 году здесь, в только что открывшейся музыкальной школе, обучали игре только на двух инструментах - фортепиано и баяне. Сегодня это уже 24 музыкальных инструмента, около 90 педагогов, и более 900 учащихся. Цимбалы и арфа последнее время пользуются особой популярностью. Настоящая гордость школы - это знаменитые ученики по всему миру. Среди них 34 стипендиата президентского фонда по поддержке талантливой молодёжи.
Все 50 лет "у руля" музыкального заведения - бессменный руководитель - заслуженный деятель культуры Тамара Куницкая, которая сегодня отмечает свой личный юбилей!
Впереди юбилейные концерты с участием педагогов, учащихся, выпускников, а также оркестровых и вокальных коллективов. Визитной карточкой 10-й школы имени Глебова является ежегодный концерт «Музыка белорусских композиторов в сердцах наших детей», в котором вместе с учениками школы принимают участие белорусские композиторы.
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