Минская музыкальная школа искусств № 10 им. Е. Глебова отмечает двойной юбилей

50 лет назад в 1971 году здесь, в только что открывшейся музыкальной школе, обучали игре только на двух инструментах - фортепиано и баяне. Сегодня это уже 24 музыкальных инструмента, около 90 педагогов, и более 900 учащихся. Цимбалы и арфа последнее время пользуются особой популярностью. Настоящая гордость школы - это знаменитые ученики по всему миру. Среди них 34 стипендиата президентского фонда по поддержке талантливой молодёжи.