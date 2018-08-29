Минская область готовится к "Дожинкам"

Минская область готовится к главному празднику хлеборобов! "Дожинки" в этом году пройдут в Мяделе. Здесь благоустраивают улицы и дворы: исключительно пешеходной стала главная площадь. Она вместе с амфитеатром будет центром торжеств. Среди подарков горожанам - скульптуры, а самая оригинальная - двухметровый угорь. Одним из знаковых объектов "Дожинок" станет и новая гостиница.