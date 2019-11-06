Минская область наращивает объемы вторичной переработки старого электрооборудования

По сравнению с прошлым годом количество собранной у населения техники, бывшей в употреблении, увеличилось на 25 %. Наиболее активны в этом плане районы, приближенные к Минску. А вот отдаленные пока отстают.



Поэтому именно Солигорский район станет площадкой для реализации экопроекта Программы развития ООН и Минприроды. В районе шахтеров будет создана комплексная система раздельного сбора отходов электронного оборудования.



Вся собранная бытовая техника отправляется на переработку в Минск. В столице ее сортируют и по максимуму извлекают все, что может быть полезным: это и пластик, и стекло, и резина.



В течение года в Солигорском районе появится новый стационарный пункт сбора, куда можно будет принести крупногабаритную технику, лампочки и батарейки. Заработает и передвижной приемный пункт. Экоинициатива в перспективе может заработать и в других районах Минской области.



