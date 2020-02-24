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Минская область отправила медицинские маски в китайский город Чунцин

Минская область отправила медицинские маски в китайский город Чунцин

Гуманитарная помощь уже доставлена и передана руководству города.

"Настоящие друзья познаются не только в радости, но и в беде. От Чунцина поступило официальное обращение об оказании помощи. Конечно, мы не могли оставить без поддержки жителей этого региона", - отметила начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Миноблисполкома Анна Дашкова.

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