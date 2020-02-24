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Минская область отправила в Чунцин медицинские маски
Минская область и Белорусский центр туристической и культурной продукции отправили гуманитарную помощь в китайский город Чунцин.
Об этом сегодня сообщили в Миноблисполкоме. Одноразовые медицинские маски уже доставлены и переданы руководству города. Этот многомиллионный населенный пункт Китая является побратимом нашего центрального региона. Более того, Чунцин в свое время стал одним из первых городов Поднебесной, с которым у Минской области был налажен прямой железнодорожный путь. Он длится 12 дней. Гуманитарный груз отправляли воздухом.
Николай Рогащук, зампредседателя Миноблисполкома:
"В конце января мэрия Чунциня обратилась с просьбой к Минской области как к побратиму (в связи с распространением коронавируса в Китае) оказать такую гуманитарную помощь. И буквально на прошлой неделе было доставлено 50 тысяч масок в город Чунцин. Мы понимаем, что это маленькая толика для 40-миллионного города, но оказали им внимание и хоть чем-то смогли помочь нашим братьям города Чунцин".
Напомним, в конце января Беларусь отправила в Китай два самолета с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Тогда компании из Минской области также принимали участие в формировании груза.
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