Минская область приняла эстафету форума "Беларусь - это мы"

Молодежь центрального региона активно обсуждает, каким должно быть наше будущее. Участники работают на различных локациях: предприятиях - флагманах Минской области, в сферах машиностроения, сельского хозяйства, производства медоборудования. Одна из 17 площадок - образовательная. Так, в 25-й средней школе Борисова обсудили современные подходы и методики образования. "Электронная" школа, смарт-уроки - информационные технологии - активно используют в образовательном процессе. На площадках молодые педагоги обмениваются мнениями и делятся инициативами для школы будущего.

