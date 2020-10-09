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Минская область приняла эстафету форума "Беларусь - это мы"
Молодежь центрального региона активно обсуждает, каким должно быть наше будущее. Участники работают на различных локациях: предприятиях - флагманах Минской области, в сферах машиностроения, сельского хозяйства, производства медоборудования. Одна из 17 площадок - образовательная. Так, в 25-й средней школе Борисова обсудили современные подходы и методики образования. "Электронная" школа, смарт-уроки - информационные технологии - активно используют в образовательном процессе. На площадках молодые педагоги обмениваются мнениями и делятся инициативами для школы будущего.
Всего в форуме принимает участие около 800 молодых людей разных профессиональных направлений. В завершении дня они обсудят инициативы и взгляд на будущее в рамках открытого диалога.
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