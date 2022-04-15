Минская область присоединится к республиканскому субботнику

Общее большое дело на пользу всей страны! На республиканском субботнике в Минской области участие примут завтра более 300 тысяч человек. По традиции коллективы предприятий и организаций будут наводить порядок на своих рабочих местах. Займутся озеленением, ремонтам социальных объектов. Особое внимание - мемориалам, местам боевой славы и памятникам героям Великой Отечественной войны. Кстати, и заработанные на субботнике средства (а в планах это почти миллион рублей) направят на реставрацию и модернизацию мемориального комплекса "Хатынь".



Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Традиционно будут приведены в порядок после зимы и благоустроены такие мемориальные комплексы как "Хатынь", "Курган Славы", "Дальва" и многие другие места. Примут активное участие в субботнике работники социальной сферы, а также представители всех промышленных предприятий. Невзирая на то, кто они, сельские или городские жители. Я считаю, что в эту работу должны быть вовлечены все.



Принять участие в республиканском субботнике можно всем. Независимо от места проживания, в городе или сельской местности. Необходимым инвентарем обеспечат коммунальные службы.