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Минская область продолжает работу по увеличению популяции благородного оленя
Главный вопрос - равномерное расселение животных. Оленей выращивают в специальных мини-заказниках или вольерах. Один из самых крупных - в Березинском районе.
Здесь увеличивают поголовье и продают животных в лесные хозяйства по всей Беларуси. В тех угодьях, где популяции животных прижились, без потерь для природы зарабатывают и на охотничьем туризме.
Мы в одном из самых крупных охотничьих вольеров Минской области - в Березинском районе. И сейчас вот с такой специальной демонстрационной вышки будем наблюдать за жизнью и передвижением оленей.
Несколько километров через сосновую чащу по почти невидимым тропинкам привели нашу съемочную группу на большую поляну среди лесного массива. Здесь сотрудники Березинского лесхоза следят за несколькими стадами благородных оленей. Территорию в 156 гектаров населяют более ста животных.
Диким животным дают не только соленые витамины, их еще и активно подкармливают, особенно в зимний период. Олени живут в лесу и именно там добывают себе пропитание - листву деревьев, кустарников и более мелкую растительность. Но для такого количества четвероногих натурального питания может не хватить.
Главный вопрос для специалистов лесхоза на сегодня - равномерное расселение животных по территории региона и страны. Оленей выращивают в подобных мини-заказниках или вольерах, увеличивают поголовье и продают диких зверей в лесные хозяйства по всей Беларуси.
Благородный олень сегодня - популярный объект охоты. В тех угодьях, где популяции прижились, без потерь для природы уже зарабатывают на охотничьем туризме.
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