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Минская область расширяет сеть мобильных медицинских комплексов

В этом году такие машины получили 6 районов. В ФАПе на колесах есть все необходимое. Можно сделать кардиограмму, проверить зрение и слух, пройти акушерский осмотр и приобрести необходимые лекарства. Сейчас комплексы дополняют аппаратами ультразвуковой диагностики. В небольшие населенные пункты поликлиника на колесах приезжает раз в неделю. За день автобус может объехать пять деревень.

В перспективе мобильные медицинские комплексы появятся во всех районах Минской области. Таким образом удастся охватить население даже в самых отдаленных местечках.

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