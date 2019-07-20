Минская область расширяет сеть мобильных медицинских комплексов

В этом году такие машины получили 6 районов. В ФАПе на колесах есть все необходимое. Можно сделать кардиограмму, проверить зрение и слух, пройти акушерский осмотр и приобрести необходимые лекарства. Сейчас комплексы дополняют аппаратами ультразвуковой диагностики. В небольшие населенные пункты поликлиника на колесах приезжает раз в неделю. За день автобус может объехать пять деревень.



В перспективе мобильные медицинские комплексы появятся во всех районах Минской области. Таким образом удастся охватить население даже в самых отдаленных местечках.