Минская область развивает дорожную инфраструктуру

В этом году планируют отремонтировать почти полтысячи километров дорог и десяток мостов. Главное внимание - местным проездам. Постепенно гравийные дороги, которые считаются самыми проблемными, модернизируют в асфальтобетонные.



Юлия Токарь выехала в Слуцкий район и оценила ход реконструкции существующих мостов и новые проезды к деревням. Реконструкция путепровода, которому полвека, требует слаженных действий и детальных расчетов. Переправа через железнодорожный переезд соединяет Слуцк и деревню Погост. Автомобильный трафик был достаточно интенсивным, поэтому мост решили укрепить и расширить на два с половиной метра.







Дорога от трассы Минск - Микашевичи Р23 к деревне Гольчицы. Еще в прошлом году здесь был проезд со старым асфальтобетонным покрытием, по которому сложно было двигаться из-за множества ям и выбоин. Сегодня ее техническое состояние соответствует современным характеристикам. Аналогичная ситуация была и на въезде в Маглыши.

