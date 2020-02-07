ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минская область развивает дорожную инфраструктуру

В этом году планируют отремонтировать почти полтысячи километров дорог и десяток мостов. Главное внимание - местным проездам. Постепенно гравийные дороги, которые считаются самыми проблемными, модернизируют в асфальтобетонные.

Юлия Токарь выехала в Слуцкий район и оценила ход реконструкции существующих мостов и новые проезды к деревням. Реконструкция путепровода, которому полвека, требует слаженных действий и детальных расчетов. Переправа через железнодорожный переезд соединяет Слуцк и деревню Погост. Автомобильный трафик был достаточно интенсивным, поэтому мост решили укрепить и расширить на два с половиной метра.



Дорога от трассы Минск - Микашевичи Р23 к деревне Гольчицы. Еще в прошлом году здесь был проезд со старым асфальтобетонным покрытием, по которому сложно было двигаться из-за множества ям и выбоин. Сегодня ее техническое состояние соответствует современным характеристикам. Аналогичная ситуация была и на въезде в Маглыши.

Изображение


Гравийные и грунтовые дороги - наиболее проблемные в каждом из регионов страны

В Минской области таких примерно половина, это без учета республиканских магистралей. Поэтому дороги из природного грунта постепенно заменят на асфальтобетонные.Капризы погоды, безусловно, отражаются и на дорогах.

Изображение

Плюсовые температуры, которые резко меняются на минус, требуют постоянно обрабатывать асфальтобетон противогололедными материалами. От них покрытие также разрушается. Дорожные службы поддерживают техническое состояние: проводят ямочный ремонт, укрепляют обочины для безопасности как автовладельцев, так и пешеходов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все